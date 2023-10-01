НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Дэмиан Лиллард в 2022 году: «Без обид, но люди переходят, там, в «Оклахому», «Милуоки». Серьезно?»

Разыгрывающий «Бакс» Дэмиан Лиллард в подкасте Дрэймонда Грина в феврале прошлого года критически отозвался об игроках, которые принимают решение продолжить карьеру в небольших провинциальных городах, как Оклахома-Сити и Милуоки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх