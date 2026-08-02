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Наш потерянный мир

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В Тамбовской области отметили 96-ю годовщину Воздушно-десантных войск

В Тамбовской области отметили 96-ю годовщину Воздушно-десантных войск

2 августа в Тамбове прошёл митинг-концерт, посвящённый 96-й годовщине Воздушно-десантных войск. Памятное мероприятие состоялось у мемориального комплекса воинам-землякам, погибшим в Афганистане в 1979-1989 годах.

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