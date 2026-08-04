Казан юлларында «Аек йөртүче» дип аталган кисәтү чарасы башланды

Татарстан башкаласында 12 августка кадәр «Аек йөртүче» дип аталган кисәтү чарасы дәвам итәчәк. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләренең әлеге акциясе транспорт чаралары белән исерек хәлдә идарә итүче йөртүчеләрне ачыклауга һәм юл-транспорт һәлакәтләре санын киметүгә юнәлтелгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии