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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия на Кураховском направлении

Военнослужащие Южной группировки войск ведут штурмовые действия на Кураховском направлении

Применяя тактику «Волчьей охоты», военнослужащие штурмовых отрядов разбиваются на мелкие группы и окружают противника, загоняя его в ограниченное пространство.

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