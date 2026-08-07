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Живая Кубань

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Украина продолжает бить по Wildberries. В Екатеринбурге из-за атаки БПЛА загорелся еще один склад

Украина продолжает бить по Wildberries. В Екатеринбурге из-за атаки БПЛА загорелся еще один склад

Украина продолжает бить по Wildberries. В Екатеринбурге из-за атаки БПЛА загорелся еще один складВ Екатеринбурге произошло возгорание на территории складского комплекса, принадлежащего крупному маркетплейсу Wildberries.

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