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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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На Заречной улице нашли труп мужчины

На Заречной улице нашли труп мужчины 🔥🔥🔥 Как сообщает, ГУ МЧС России по региону, в частном домовладении в хуторе Гуляевском на улице Заречной произошел ночью пожар - горели домашние вещи на 48 квадратах.

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