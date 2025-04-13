На Заречной улице нашли труп мужчины 🔥🔥🔥 Как сообщает, ГУ МЧС России по региону, в частном домовладении в хуторе Гуляевском на улице Заречной произошел ночью пожар - горели домашние вещи на 48 квадратах.
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На Заречной улице нашли труп мужчины 🔥🔥🔥 Как сообщает, ГУ МЧС России по региону, в частном домовладении в хуторе Гуляевском на улице Заречной произошел ночью пожар - горели домашние вещи на 48 квадратах.