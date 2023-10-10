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ФАС завела дело на ГК "Промсорт" за необоснованный рост цен на арматуру

ФАС завела дело на ГК "Промсорт" за необоснованный рост цен на арматуру

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело на группу компаний &quot;Промсорт&quot; за необоснованный рост цен на арматуру (ранее – &quot;Тулачермет-Сталь&quot;, в нее входят ООО &quot;Промсорт&quot;, ООО &quot;Промсорт-Тула&quot;, ООО &quot;Промсорт-Калуга&quot;, АО &quot;НЛМК-Урал&quot;).

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