ФАС завела дело на ГК "Промсорт" за необоснованный рост цен на арматуру

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело на группу компаний "Промсорт" за необоснованный рост цен на арматуру (ранее – "Тулачермет-Сталь", в нее входят ООО "Промсорт", ООО "Промсорт-Тула", ООО "Промсорт-Калуга", АО "НЛМК-Урал").
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