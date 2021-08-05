Федун назвал уход Попова с поста спортивного директора «Спартака» немужским поступком

По его словам, Попов поступил не по-мужски. Федун связал его уход с поражением «Спартака» от португальской «Бенфики» в матче 3-его квалификационного раунда Лиги чемпионов и отказом в покупке одного из игроков, которого предлагал спортивный директор.
По его словам, Попов поступил не по-мужски. Федун связал его уход с поражением «Спартака» от португальской «Бенфики» в матче 3-его квалификационного раунда Лиги чемпионов и отказом в покупке одного из игроков, которого предлагал спортивный директор.
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