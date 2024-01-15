Экс-советник Федуна Камоции: через два года Хвича может присоединиться к "Реалу"

Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что бывший футболист казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия, который выступает за "Наполи", через пару лет сможет заиграть в мадридском "Реале".
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