Экс-советник Федуна Камоции: через два года Хвича может присоединиться к "Реалу"

Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что бывший футболист казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия, который выступает за "Наполи", через пару лет сможет заиграть в мадридском "Реале".