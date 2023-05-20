Федеральное агентство новостей №1

7 139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Мировой паразитизм сделает всё, чтобы не пустить Д. Трампа во власть!Экс-госсекретарь ...
  • Василиса Иванова
    Что может чувствовать и говорить потомок и последователь побеждённых фашистов?Канцлер Германии ...
  • Леонид Васильев
    Он не может быть ликвидирован, он должен быть уничтожен!РИАН: Глава ГУР У...

Украинские СМИ сообщили о пожаре в Киеве и густом дыме над городом

Украинские СМИ сообщили о пожаре в Киеве и густом дыме над городом

Жители Киева заметили пожар около гидропарка. В небе над столицей появился дым. Пожар начался днем в районе гидропарка, расположенного на Венецианском и Долобецком островах.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх