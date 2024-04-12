В целях формирования позитивного мышления,формирования здорового образа жизни,сплочения участников коллектива,умения межличностного взаимодействия в колледже проходит фотовыставка коллажей ´Яркие моменты нашей группы´.
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