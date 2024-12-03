Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 147683 Сероев
    Если Система г..........о А руские парни ЕСТЬ ИЛИ ОСТАЛИСЬ тоже одно г.......Что сейчас с дево...
  • ММ
    Безвозвратные потери 78 291 человек. https://vm.ric.mil.ru/Stati/item/254166/Мы были там трижд...
  • 147683 Сероев
    Хоронить и рыть окопы надо направить всех этих сучат которых ОМОН положил на пол в этих масковских бардачниках Но не ...Ларри Джонсон: Тр...

Грузия, Сирия и Трамп - везде касается России. Такова она, шапка многополярности

Грузия, Сирия и Трамп - везде касается России. Такова она, шапка многополярности

Юрий Кот Цена свободы для нас - ответственность за тех и за то, с кем и к чему имеем отношение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ильдус Мамлеев
А почему &quot;карманная&quot; СМИ США не рассматривает вариант удара по США ядерными ракетами Китая, Северной Кореи и России? Сколько тогда будет жертв в самих США, они посчитать не хотят? Сохранится ли тогда США как государство, и не окупируют ли по зонам влияния, три эти страны? Куда население США побежит спасаться в этом случае? Пусть сначала на эти вопросы для себя ответят, а потом мы будем посмотреть!
Ответить
11 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Грузия уже привыкла &quot;танцевать на граблях&quot;, ни кто и ни чего не будет вкладывать в эту страну, времена Саакашвили ни чему грузин не научили, к сожалению. Убить этого президента [с франзузким гражданством], расстрелять всех митингующих из крупнокалибкрных пулеметов [что вышли на улицы за деньги] и все проблемы сразу закончаться. Дальше будут нормально жить и с Россией дружить!
Ответить
11 час.
Игорь Кузнецов
Автор правильно &quot;завязал всё в узел&quot; - события в Грузии ожидались после проведения выборов и подсчёта голосов. Оппозиция (суммарно) не набрала большинство, значит - &quot;евромайданить&quot;, по другому нельзя. Пересчёт голосов был на Украине и 3-й (незаконный) тур выборов президента. Чем закончилось - всем понятно. И в Сирии также следовало ожидать продолжения &quot;смуты&quot;. Янки не могут смириться, предложили Турции что отменят запрет на поставку F-35 и... две большие группировки ультраисламистов договорились и попёрли, а Турция - в стороне... Асаду давно нужно было начать переговоры с курдами об автономии, теперь Иран начнёт ещё больше доминировать на части сирийской территории.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх