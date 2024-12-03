Грузия, Сирия и Трамп - везде касается России. Такова она, шапка многополярности

Ильдус Мамлеев А почему "карманная" СМИ США не рассматривает вариант удара по США ядерными ракетами Китая, Северной Кореи и России? Сколько тогда будет жертв в самих США, они посчитать не хотят? Сохранится ли тогда США как государство, и не окупируют ли по зонам влияния, три эти страны? Куда население США побежит спасаться в этом случае? Пусть сначала на эти вопросы для себя ответят, а потом мы будем посмотреть!

ИМ Ильдус Мамлеев Грузия уже привыкла "танцевать на граблях", ни кто и ни чего не будет вкладывать в эту страну, времена Саакашвили ни чему грузин не научили, к сожалению. Убить этого президента [с франзузким гражданством], расстрелять всех митингующих из крупнокалибкрных пулеметов [что вышли на улицы за деньги] и все проблемы сразу закончаться. Дальше будут нормально жить и с Россией дружить!