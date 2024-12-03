Юрий Кот Цена свободы для нас - ответственность за тех и за то, с кем и к чему имеем отношение.
Грузия, Сирия и Трамп - везде касается России. Такова она, шапка многополярности
Комментарии
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Ильдус Мамлеев
А почему "карманная" СМИ США не рассматривает вариант удара по США ядерными ракетами Китая, Северной Кореи и России? Сколько тогда будет жертв в самих США, они посчитать не хотят? Сохранится ли тогда США как государство, и не окупируют ли по зонам влияния, три эти страны? Куда население США побежит спасаться в этом случае? Пусть сначала на эти вопросы для себя ответят, а потом мы будем посмотреть!
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11 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Грузия уже привыкла "танцевать на граблях", ни кто и ни чего не будет вкладывать в эту страну, времена Саакашвили ни чему грузин не научили, к сожалению. Убить этого президента [с франзузким гражданством], расстрелять всех митингующих из крупнокалибкрных пулеметов [что вышли на улицы за деньги] и все проблемы сразу закончаться. Дальше будут нормально жить и с Россией дружить!
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11 час.
Игорь Кузнецов
Автор правильно "завязал всё в узел" - события в Грузии ожидались после проведения выборов и подсчёта голосов. Оппозиция (суммарно) не набрала большинство, значит - "евромайданить", по другому нельзя. Пересчёт голосов был на Украине и 3-й (незаконный) тур выборов президента. Чем закончилось - всем понятно. И в Сирии также следовало ожидать продолжения "смуты". Янки не могут смириться, предложили Турции что отменят запрет на поставку F-35 и... две большие группировки ультраисламистов договорились и попёрли, а Турция - в стороне... Асаду давно нужно было начать переговоры с курдами об автономии, теперь Иран начнёт ещё больше доминировать на части сирийской территории.
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11 час.
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