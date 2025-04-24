Наёмники-латиносы устроили бойню на улицах Одессы: Координатор подполья — о последней надежде

ВВ Владимир Витковский ... не надо затягивать с утилизацией бандеродерьма, оно уже завоняло...

САША ЛЕПАЕВ сколько разговоров что разбомбили порты это вероятно ложь. немного разбомбят так что через день все восстанавливают. надо равнять все с землей. тяжело будет восстанавливать зато наверняка. они портом не смогут воспользоваться. а так пощиплют а раздуют что уничтожили.. неужели порт нельзя превратить в площадку. при современном оружии и бомбах это можно сделать. меньше будут поставлять боеприпасы и оружие..