Олег Беликов В 60 км от Одессы замечено около десятка БЭКов, у береговой линии снято минное заграждение.
Наёмники-латиносы устроили бойню на улицах Одессы: Координатор подполья — о последней надежде
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... не надо затягивать с утилизацией бандеродерьма, оно уже завоняло...
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13 час.
САША ЛЕПАЕВ
сколько разговоров что разбомбили порты это вероятно ложь. немного разбомбят так что через день все восстанавливают. надо равнять все с землей. тяжело будет восстанавливать зато наверняка. они портом не смогут воспользоваться. а так пощиплют а раздуют что уничтожили.. неужели порт нельзя превратить в площадку. при современном оружии и бомбах это можно сделать. меньше будут поставлять боеприпасы и оружие..
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6 час.
нн
наталья никифорова
Я одного не понимаю, почему не уничтожается одесский порт и железные дороги из Польши по которым европейцы шастают в Киев, как к себе на дачу. Наверняка порт готовят к заходу НАТОвского десанта. Надо раскурочить все места швартовки этих судов и нечего изображать из себя "святых". Мы в любом случае будем виноваты во всем, что взбредет в голову европеоидам. "Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть" (Шекспир)
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5 час.
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