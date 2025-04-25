Определился самый популярный шашлык у россиян

Спрос на них вырос на 14 процентов С 1 по 15 апреля спрос на мясо, овощи и прохладительные напитки в супермаркетах и универсамах вырос на 49% по сравнению аналогичным периодом 2024 года и на 14% – по сравнению с первой половиной марта текущего года, рассказали РИАМО в пресс-службе ЮMoney.