🪙Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Год семьи».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🪙Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Год семьи».