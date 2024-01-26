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В России появится собственный «Зорро»

В России появится собственный «Зорро»

ТВ-3 снимет свою версию «Зорро», сообщает пресс-служба телеканала. О запуске в производстве российского сериала про мстителя в маске объявили генеральный продюсер канала Константин Обухов и руководитель направления скриптед-контента Ольга Ермакова на закрытой презентации испанской версии «Зорро», которая стартует на ТВ-3 26 января в 19:30 вслед за мировой премьерой на Amazon Prime.

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