В России появится собственный «Зорро»

ТВ-3 снимет свою версию «Зорро», сообщает пресс-служба телеканала. О запуске в производстве российского сериала про мстителя в маске объявили генеральный продюсер канала Константин Обухов и руководитель направления скриптед-контента Ольга Ермакова на закрытой презентации испанской версии «Зорро», которая стартует на ТВ-3 26 января в 19:30 вслед за мировой премьерой на Amazon Prime.