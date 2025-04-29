В СФ объяснили, почему Трамп выгнал Макрона

Поведение президента США Дональда Трампа, который не допустил президента Франции Эммануэля Макрона к обсуждению с президентом Украины Владимиром Зеленским, объяснил глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков 27 апреля в Телеграм-канале.