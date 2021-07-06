Кто входит в сеть продвижения ЛГБТ-повестки в России

Несекретные материалыПолитикаКто входит в сеть продвижения ЛГБТ-повестки в России Существование целой сети, организованно продвигающей ЛГБТ-повестку в России, вскрыли отечественные журналисты.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНина СаковичКостенкоТак делайте, что ни будь, пока еще не поздно !Леонид БуравлевВсе верно.Пидоров на мыло!Александр МальковА Васька слушает да ест, все дальше кока посылая. Какая власть у кока есть, коль в руках, лишь ложка суповаяАлександр ЛайтадзеРоссия не должна бояться очередного звонкого доклада ОБСЕ. Они России не указ. Или у Президента и россиян различные с властью мнения по этому вопросу? Власть настолько толерантна, что нейтральна к действиям движения ЛГБТ в России? Эта нейтральность больно смахивает на скрытую поддержку. А это может свидетельствовать о наличии во властных структурах активных сторонников гомосексуалистов. О шоубизнесе и театральных подмостках не стоит и говорить, поскольку это в нынешнее время настоящий рассадник ЛГБТ. А это в свою очередь прямая угроза государственной безопасности России. Работы соответствующим структурам через край. Главное, чтобы не мешали.Петр ПариновРеспект автору... Молодец... Все эти активные пидары и лесбиянки в СМИ, на ТВ, в театрах и во власти остохерели всем нормальным людям... Давно пора поставить в стойло тех, кто пропагандирует ЛГТБ и их идеи...Комментировать
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