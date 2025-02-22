«Наступил решающий момент»: Белоусов сделал важное заявление

Министр обороны Андрей Белоусов, вручая медали «Золотая Звезда», подчеркнул, что Российская Федерация столкнулась с критически важным этапом в конфронтации с объединенным Западом и что сейчас для России решающий час в борьбе с коалицией западных стран.