«Наступил решающий момент»: Белоусов сделал важное заявление

Министр обороны Андрей Белоусов, вручая медали «Золотая Звезда», подчеркнул, что Российская Федерация столкнулась с критически важным этапом в конфронтации с объединенным Западом и что сейчас для России решающий час в борьбе с коалицией западных стран.
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