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Петербургский дневник

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Дональд Трамп заявил, что получил возможность победить сразу двух кандидатов-демократов

Дональд Трамп заявил, что получил возможность победить сразу двух кандидатов-демократов

Заявление опубликовал его предвыборный штаб Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что ему представилась уникальная возможность победить на предстоящих выборах, которые пройдут в ноябре, сразу двух кандидатов от Демократической партии.

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