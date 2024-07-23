Дональд Трамп заявил, что получил возможность победить сразу двух кандидатов-демократов

Заявление опубликовал его предвыборный штаб Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что ему представилась уникальная возможность победить на предстоящих выборах, которые пройдут в ноябре, сразу двух кандидатов от Демократической партии.
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