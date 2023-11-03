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Мировое обозрение

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Dell представила первые мониторы на матрицах IPS Black с частотой обновления 120 Гц — 27-дюймые UltraSharp

Dell представила первые мониторы на матрицах IPS Black с частотой обновления 120 Гц — 27-дюймые UltraSharp

Компания Dell анонсировала пару 27-дюймовых офисных мониторов из серии UltraSharp. Примечательной особенностью новинок UltraSharp U2724D и UltraSharp U2724DE является то, что это первые дисплеи на матрице IPS Black, обладающие частотой обновления 120 Гц.

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