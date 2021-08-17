smi.media

65 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Расходы на «духовно-нравственный» контент для молодых россиян утроят

До конца года расходы на производство прогосударственного контента, направленного на «формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи», вырастут более чем в три раза — с 3 миллиардов рублей до 10 миллиардов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх