Расходы на «духовно-нравственный» контент для молодых россиян утроят

До конца года расходы на производство прогосударственного контента, направленного на «формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи», вырастут более чем в три раза — с 3 миллиардов рублей до 10 миллиардов.
До конца года расходы на производство прогосударственного контента, направленного на «формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи», вырастут более чем в три раза — с 3 миллиардов рублей до 10 миллиардов.
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