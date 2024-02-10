Ну вот и свершилось: Россию обвинили в главном преступлении тысячелетия – изменении климата. Сделала эта глава Еврокомиссии, так что всё серьёзно.
Новые нападки Урсулы фон дер Ляйен на Россию – Голос Мордора
Комментарии
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Владимир Нелюбин
Нет..ну бывает, что в верха попадают не совсем компетентные люди....Но чтобы такие идиоты и на такие должности..это зашкаливает..
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4 час.
ЗК
Захар Князев
Сша и европой овладел сатанизм на уровне руководства этих стран!!!
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1 час.
Natalija Osminina
Именно так!
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1 час.
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