Новые нападки Урсулы фон дер Ляйен на Россию – Голос Мордора

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Нет..ну бывает, что в верха попадают не совсем компетентные люди....Но чтобы такие идиоты и на такие должности..это зашкаливает..
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4 час.
ЗК
Захар Князев
Сша и европой овладел сатанизм на уровне руководства этих стран!!!
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1 час.
Natalija Osminina
Именно так!
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1 час.

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