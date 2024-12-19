Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский начал признавать реалии на линии боевого соприкосновения, заявляя западной прессе о невозможности вернуть Крым и Донбасс под украинский контроль военным путем.
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