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Лента новостей Крыма

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«Накинул на роток платок»: В Госдуме оценили слова Зеленского о возвращении Крыма и Донбасса

«Накинул на роток платок»: В Госдуме оценили слова Зеленского о возвращении Крыма и Донбасса

Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский начал признавать реалии на линии боевого соприкосновения, заявляя западной прессе о невозможности вернуть Крым и Донбасс под украинский контроль военным путем.

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