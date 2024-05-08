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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили замаскированные украинские САУ в зоне СВО

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили замаскированные украинские САУ в зоне СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки (САУ) и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО).

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