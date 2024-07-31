Из истории ядерного полигона на Новой Земле Первый подводный ядерный взрыв в СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле 21 сентября 1955 г.
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Из истории ядерного полигона на Новой Земле Первый подводный ядерный взрыв в СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле 21 сентября 1955 г.
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