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Politico: команда Трампа ведет тайные переговоры с оппонентами Зеленского

Politico: команда Трампа ведет тайные переговоры с оппонентами Зеленского

Представители команды американского президента Дональда Трампа тайно контактировали с несколькими основными политическими оппонентами Владимира Зеленского на Украине, пишет Politico, ссылаясь на источники.

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