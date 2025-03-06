Politico: команда Трампа ведет тайные переговоры с оппонентами Зеленского

Представители команды американского президента Дональда Трампа тайно контактировали с несколькими основными политическими оппонентами Владимира Зеленского на Украине, пишет Politico, ссылаясь на источники.
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