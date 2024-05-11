Петербургские спортсмены завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы по самбо

Турнир проходил в Сербии 9 и 10 мая На чемпинате Европы по самбо, который прошел в Сербии, петербургские спортсмены завоевали две медали, рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.
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