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Александр Щербенев о матче против ЦСКА: «Надо будет остановить их лидеров: Аврамович, Тримбл, Уэйр»

Разыгрывающий «Зенита» Александр Щербенев прокомментировал ожидания от игры. «Ожидаем победы. Мы готовились к этому матчу, разобрали соперника, их сильные и слабые стороны.

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