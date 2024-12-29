Думаю, в Россию приедут сотни тысяч американских канадцев, европейцев, австралийцев, новозеландцев, христиан. Верю в это, потому что другого места для нас нет. Наши собственные страны ненавидят нас

Варлам Устрялов

мигранты и мутанты - две разное категории. Мигранты работают на себя и на нашу страну, которую, как минимум, уважают, мутанты хапают только для себя без всякого уважения к нашей стране и её людям, но со своими понтами и дикими хотелками.