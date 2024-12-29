Думаю, в Россию приедут сотни тысяч американских канадцев, европейцев, австралийцев, новозеландцев, христиан. Верю в это, потому что другого места для нас нет. Наши собственные страны ненавидят нас

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Комментарии
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Варлам Устрялов
мигранты и мутанты - две разное категории. Мигранты работают на себя и на нашу страну, которую, как минимум, уважают, мутанты хапают только для себя без всякого уважения к нашей стране и её людям, но со своими понтами и дикими хотелками.
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22 час.
ВУ
Варлам Устрялов
и что?..
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22 час.
АН
Александр Нескоромный
Правильно. Пусть сами у себя порядок наводят, и нечго к нам переться.
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12 час.

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