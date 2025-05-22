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Царьград

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Венедиктов: Оборонные траты ЕС грозят экономической нестабильностью

Венедиктов: Оборонные траты ЕС грозят экономической нестабильностью

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов указал на угрозу экономической стабильности ЕС из-за оборонных расходов, превысивших €320 млрд в 2024 году.

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