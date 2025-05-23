На экологическом конгрессе в Петербурге рассказали о проекте «Чистый Норильск»

В рамках программы рекультивируют 60 гектаров земли «Норникель» в рамках программы «Чистый Норильск» в этом году сделает приоритетом рекультивацию примерно 60 га территории, затронутой производственным процессом.
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