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Курские новости

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Курянка потеряла 9 миллионов, поверив интернет-мошенникам

Курянка потеряла 9 миллионов, поверив интернет-мошенникам

Потерпевшая перевела мошенникам сначала личные сбережения, а затем кредитные деньги, общая сумма потерь составила около 9 миллионов рублей.

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