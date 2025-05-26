Продажи сильно упадут: АВТОВАЗ дал прогноз по авторынку в 2025 году

По словам вице-президента отечественной компании, Сергея Громака, в России по итогам 2025 года будет продано в общей сложности порядка 1,2 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей — против примерно 1,7 млн шт.
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