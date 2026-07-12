Спикер иранского парламента Галибаф пригрозил США расплатой за атаки

Zuma/TASS Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф на своей странице в соцсети Х 12 июля выложил пост со строками из заключенного с США договора и подчеркнул, что Штаты расплатятся за все атаки, нанесенные по Ирану.