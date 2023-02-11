Доспехи двух королей и одного императора

Один из рыцарских залов Музея армии в Париже. Впечатляет, рассматривать их удобно, но из-за расположения окон фотографировать практически невозможно, так сильно витрины бликуют Скажите ему: «Воин, надевающий доспехи, не должен хвастать, как тот, кто их снимает после победы».