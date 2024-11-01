«Росизо» представит выставку к 100-летию образования объединения «Кукрыниксы»

Государственный музейно-выставочный центр «Росизо» представит выставку «Кукрыниксы» к 100-летию образования союза художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова, передает пресс-служба центра.
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