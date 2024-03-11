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Лучше, чем доллар. Центробанк проследил за движением российских сбережений

Лучше, чем доллар. Центробанк проследил за движением российских сбережений

Россияне начали массово вкладывать свои средства в рублевые депозиты, а также ценные бумаги. В то же время доля вложений в иностранные финансовые инструменты и валюту существенно сократилась, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.

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