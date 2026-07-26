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ГТРК Татарстан

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Российские спортсмены завоевали серебро на юниорском ЧЕ по плаванию

Российские спортсмены завоевали серебро на юниорском ЧЕ по плаванию

Российские пловцы добились успеха на юниорском Чемпионате Европы по плаванию на открытой воде в Венгрии, завоевав серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 4×1500 метров среди спортсменов до 16 лет.

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