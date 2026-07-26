Российские спортсмены завоевали серебро на юниорском ЧЕ по плаванию

Российские пловцы добились успеха на юниорском Чемпионате Европы по плаванию на открытой воде в Венгрии, завоевав серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 4×1500 метров среди спортсменов до 16 лет.
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