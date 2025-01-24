24 января: от эскимо до современного компьютера

Какие события произошли в стране и в мире в разные годы 24 января?24 января — день, который запомнился не только значимыми открытиями, но и важными историческими событиями, наполняющими нашу жизнь особым смыслом.
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