Хинштейн отчитал министра Карнаушко за озвученный ущерб от ВСУ под Курском

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания областного правительства объявил взыскание врио министра по восстановлению и развитию приграничья региона Алексею Карнаушко.
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