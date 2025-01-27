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Хинштейн отчитал министра Карнаушко за озвученный ущерб от ВСУ под Курском

Хинштейн отчитал министра Карнаушко за озвученный ущерб от ВСУ под Курском

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания областного правительства объявил взыскание врио министра по восстановлению и развитию приграничья региона Алексею Карнаушко.

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