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Терехова о средней зарплате в женском футболе: «Примерно 100 тысяч рублей. По 3 миллиона евро, как у Дзюбы в «Зените» – такого нет»

Елена Терехова рассказала о зарплатах в женском футболе. — А какие зарплаты у футболисток? Я понимаю, что суммы разнятся.

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