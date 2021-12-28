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Отец девятилетней студентки раскритиковал предложение приостановить учебу дочери в МГУ

Отец девятилетней студентки раскритиковал предложение приостановить учебу дочери в МГУ

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Евгений Тепляков раскритиковал предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александра Асмолова приостановить обучение девочки в вузе.

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