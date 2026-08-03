Удары по портам отразились на банковской системе Украины

Систематические удары по украинской портовой и логистической инфраструктуре привели к сокращению валютной выручки и оказывают давление на курс гривны, а также начали сказываться на финансовой стабильности предприятий и могут негативно повлиять на банковскую систему, которая их кредитует.
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