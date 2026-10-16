Новый сплав ЮУрГУ в 2,6 раза превзошёл авиационные аналоги по стойкости к окислению Учёные Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали новый жаростойкий сплав, способный выдерживать температуру 1100 °C в течение 100 часов.
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