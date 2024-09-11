КрестьянинΚύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) провело среди мигрантов социологическое исследование, которое показало, что 35% гастарбайтеров предпочитают шариат светскому российскому законодательству.
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