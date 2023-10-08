Суфле из отварной курицы

Сразу поясню почему из отварной (для любителей задавать вопрос, зачем готовить готовое)), потому что это другой вкус, другая консистенция, другой результат)) Поэтому очень рекомендую попробовать разнообразить свой рацион новыми вкусами.
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