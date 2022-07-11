ЕС не удалось настроить страны G20 против России: "Пока мы не в выигрыше"

По словам министра иностранных дел Европы, пока ему удалось добиться от министров иностранных G20 лишь абстрактного осуждения посягательство на территориальную целостность, но при этом многие воздерживаются от того, чтобы назвать Москву агрессором.
По словам министра иностранных дел Европы, пока ему удалось добиться от министров иностранных G20 лишь абстрактного осуждения посягательство на территориальную целостность, но при этом многие воздерживаются от того, чтобы назвать Москву агрессором.
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