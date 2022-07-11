Царьград

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ЕС не удалось настроить страны G20 против России: "Пока мы не в выигрыше"

ЕС не удалось настроить страны G20 против России: "Пока мы не в выигрыше"

По словам министра иностранных дел Европы, пока ему удалось добиться от министров иностранных G20 лишь абстрактного осуждения посягательство на территориальную целостность, но при этом многие воздерживаются от того, чтобы назвать Москву агрессором.

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