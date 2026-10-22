Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение о назначении новым наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископа Армавирского и Лабинского Саввы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дети вместо отца ...
- ВА «Заказная история...
- Суд арестовал быв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым