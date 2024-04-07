Лжеаналитик и лжепрорицатель: О чём нам врал Навальный

Тот, кто хоть немного следит за деятельностью российских либералов, не мог не обратить внимания на следующий факт: всё, в чём "лидеры оппозиции" пытаются убедить русских, через какое-то время оказывается неправдой.
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