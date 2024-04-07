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Царьград

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Лжеаналитик и лжепрорицатель: О чём нам врал Навальный

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Комментарии
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авдей НА
Ладно он шестерка запада а сколько взрослых придурков слушали его неужели не видно очевидное очень плохо быть дятлом учитесь придурки
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